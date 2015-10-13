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Иржи Скалак
№10
Нападающий
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Команда
Млада Болеслав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
13.10.2015
13 окт. 2015
вт
21:45
Нидерланды
2 : 3
Чехия
42'
42'
42'
13.10.2015
13 окт. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Нидерланды
2
Чехия
3
минуты: 1' - 90'
10.10.2015
10 окт. 2015
сб
21:45
Чехия
0 : 2
Турция
10.10.2015
10 окт. 2015
сб
21:45
минуты: 54' - 90'
Чехия
0
Турция
2
минуты: 54' - 90'
6.09.2015
6 сент. 2015
вс
19:00
Латвия
1 : 2
Чехия
6.09.2015
6 сент. 2015
вс
19:00
был в запасе
Латвия
1
Чехия
2
был в запасе
3.09.2015
3 сент. 2015
чт
21:45
Чехия
2 : 1
Казахстан
3.09.2015
3 сент. 2015
чт
21:45
минуты: 1' - 46'
Чехия
2
Казахстан
1
минуты: 1' - 46'