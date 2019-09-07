Давид Павелка
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
18 мая 1991 (29) лет
Рост
174
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.09.2019 7 сент. 2019 сб 16:00
Косово
2 : 1
Чехия
7.09.2019 7 сент. 2019 сб 16:00
был в запасе
Косово
2
Чехия
1
был в запасе
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Чехия
3 : 0
Черногория
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Чехия
3
Черногория
0
минуты: 1' - 90'
7.06.2019 7 июня 2019 пт 21:45
Чехия
2 : 1
Болгария
49'
49'
49'
7.06.2019 7 июня 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Чехия
2
Болгария
1
минуты: 1' - 90'
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
Англия
5 : 0
Чехия
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия
5
Чехия
0
минуты: 1' - 90'