Ладислав Крейчи
№23
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Чехия
Дата рождения
5 июля 1992 (27) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Болонья
8
1
0
1
0