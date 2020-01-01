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Лента
Матч-центр
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Ладислав Крейчи
№23
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Чехия
Дата рождения
5 июля 1992 (27) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отбор че-2020
италия. кубок
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Болонья
8
1
0
1
0