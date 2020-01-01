Павел Кадержабек
№3
Полузащитник
Подписаться
Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Чехия
Дата рождения
25 апр. 1992 (28) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Хоффенхайм
23
2
4
2
0