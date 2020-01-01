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Лента
Матч-центр
Моя команда
Павел Кадержабек
№3
Полузащитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Чехия
Дата рождения
25 апр. 1992 (28) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Хоффенхайм
23
2
4
2
0