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Матч-центр
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Адам Янош
№6
Полузащитник
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Команда
Млада Болеслав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
Челси
1 : 1
Спарта
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
был в запасе
Челси
1
Спарта
1
был в запасе
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Спарта
0 : 1
Челси
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
был в запасе
Спарта
0
Челси
1
был в запасе