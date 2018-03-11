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Габриэле Анджелла
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2012/2013
2011/2012
2010/2011
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Удинезе
19'
19'
19'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:00
Удинезе
0 : 2
Рома
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Рома
2
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Торино
2 : 0
Удинезе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Торино
2
Удинезе
0
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Милан
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Милан
1
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Удинезе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
0
Удинезе
1
был в запасе
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
20:30
Лацио
3 : 0
Удинезе
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
20:30
был в запасе
Лацио
3
Удинезе
0
был в запасе
4.12.2017
4 дек. 2017
пн
21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
4.12.2017
4 дек. 2017
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Наполи
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Кальяри
13'
13'
13'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Удинезе
2 : 1
Аталанта
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
13:30
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
Удинезе
4 : 0
Сампдория
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
4
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:00
Рома
3 : 1
Удинезе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Удинезе
2 : 3
Торино
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Удинезе
2
Торино
3
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
Милан
2 : 1
Удинезе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Милан
2
Удинезе
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Дженоа
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
СПАЛ
3 : 2
Удинезе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Удинезе
1 : 2
Кьево
64'
64'
64'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90'