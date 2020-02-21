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Пабло Чаваррия
№19
Нападающий
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Команда
Мальорка
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
2 янв. 1988 (32) года
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Бетис
3
Мальорка
3
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:00
Гранада
1 : 0
Мальорка
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:00
был в запасе
Гранада
1
Мальорка
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Мальорка
0
Севилья
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сельта
2
Мальорка
2
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
23:00
Барселона
5 : 2
Мальорка
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Барселона
5
Мальорка
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Мальорка
1
Бетис
2
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Леванте
2
Мальорка
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Мальорка
3
Вильярреал
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
Валенсия
2 : 0
Мальорка
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Валенсия
2
Мальорка
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Мальорка
2 : 1
Эйбар
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Мальорка
2
Эйбар
1
был в запасе