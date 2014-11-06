Клейтон Хавьер
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
Легия
2 : 1
Металлист
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Легия
2
Металлист
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Металлист
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90'