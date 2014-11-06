Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Клейтон Хавьер
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Легия
2 : 1
Металлист
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Легия
2
Металлист
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Металлист
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90'