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Лента
Матч-центр
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Ренан Брессан
№88
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2010/2011
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Астана
2 : 1
АПОЭЛ
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
был в запасе
Астана
2
АПОЭЛ
1
был в запасе
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
АПОЭЛ
1 : 0
Янг Бойз
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 59'
АПОЭЛ
1
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 59'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Янг Бойз
3 : 1
АПОЭЛ
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 78' - 90'
Янг Бойз
3
АПОЭЛ
1
минуты: 78' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Олимпиакос
0 : 1
АПОЭЛ
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Олимпиакос
0
АПОЭЛ
1
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астана
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
АПОЭЛ
2
Астана
1
был в запасе