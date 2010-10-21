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Камил Дрыгас
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Манчестер Сити
3 : 1
Лех
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 55'
Манчестер Сити
3
Лех
1
минуты: 1' - 55'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Лех
2 : 0
Зальцбург
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 86' - 90'
Лех
2
Зальцбург
0
минуты: 86' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Ювентус
3 : 3
Лех
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
Ювентус
3
Лех
3
был в запасе