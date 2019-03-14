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Александр Вальке
№33
Вратарь
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 июня 1983 (36) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2011/2012
14.03.2019
14 марта 2019
чт
20:55
Зальцбург
3 : 1
Наполи
14.03.2019
14 марта 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
3
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
7.03.2019
7 марта 2019
чт
23:00
Наполи
3 : 0
Зальцбург
7.03.2019
7 марта 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
3
Зальцбург
0
минуты: 1' - 90'
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Зальцбург
4 : 0
Брюгге
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
4
Брюгге
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Брюгге
2 : 1
Зальцбург
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Брюгге
2
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'