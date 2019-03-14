Александр Вальке
№33
Вратарь
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 июня 1983 (36) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2019 14 марта 2019 чт 20:55
Зальцбург
3 : 1
Наполи
14.03.2019 14 марта 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
3
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
7.03.2019 7 марта 2019 чт 23:00
Наполи
3 : 0
Зальцбург
7.03.2019 7 марта 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
3
Зальцбург
0
минуты: 1' - 90'
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Зальцбург
4 : 0
Брюгге
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
4
Брюгге
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Брюгге
2 : 1
Зальцбург
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Брюгге
2
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'