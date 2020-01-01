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Лента
Матч-центр
Моя команда
Том Клеверли
№8
Полузащитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 авг. 1989 (30) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Уотфорд
8
1
0
0
0