Том Клеверли
№8
Полузащитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 авг. 1989 (30) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Уотфорд
8
1
0
0
0