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Матч-центр
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Нил Этеридж
№25
Вратарь
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Команда
Кардифф
Гражданство
Филиппины
Дата рождения
7 февр. 1990 (30) лет
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2012/2013
2010/2011
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
Кардифф
2(1) : 2(4)
Рединг
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Кардифф
2(1)
Рединг
2(4)
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Рединг
1 : 1
Кардифф
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Рединг
1
Кардифф
1
был в запасе