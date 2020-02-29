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Матч-центр
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Фредерик Саммаритано
№18
Полузащитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 марта 1986 (34) года
Рост
162
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2010/2011
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:30
ПСЖ
4 : 0
Дижон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 64' - 90'
ПСЖ
4
Дижон
0
минуты: 64' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Бордо
2
Дижон
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Брест
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Дижон
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
2
Дижон
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
был в запасе
Дижон
1
Лилль
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Дижон
2
Метц
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
70'
70'
70'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
70'
был в запасе
Дижон
2
Ренн
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Дижон
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 55' - 90'
Лион
0
Дижон
0
минуты: 55' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
2 : 0
Дижон
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 2
Бордо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Дижон
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Дижон
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Сент-Этьен
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'