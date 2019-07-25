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Лента
Матч-центр
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Иоан Хора
№88
Полузащитник
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Команда
Коньяспор
Гражданство
Румыния
Дата рождения
21 авг. 1988 (31) год
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Алашкерт
0 : 3
ФКСБ
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Алашкерт
0
ФКСБ
3
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Милсами
1 : 2
ФКСБ
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Милсами
1
ФКСБ
2
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
ФКСБ
2 : 0
Милсами
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Милсами
0
минуты: 1' - 90'