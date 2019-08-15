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Матч-центр
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Воислав Станкович
№3
Защитник
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Команда
Габала
Гражданство
Сербия
Дата рождения
22 сент. 1987 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Бней-Иегуда
2 : 1
Нефтчи
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Бней-Иегуда
2
Нефтчи
1
был в запасе
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
Нефтчи
2 : 2
Бней-Иегуда
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Нефтчи
2
Бней-Иегуда
2
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Арсенал
0 : 1
Нефтчи
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Нефтчи
1
минуты: 1' - 90'