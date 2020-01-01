Стефан Савич
№15
Защитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Черногория
Дата рождения
8 янв. 1991 (29) лет
Рост
186
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Атлетико
2
0
0
0
0