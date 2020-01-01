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Лента
Матч-центр
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Стефан Савич
№15
Защитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Черногория
Дата рождения
8 янв. 1991 (29) лет
Рост
186
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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Атлетико
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