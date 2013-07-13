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Даниил Блохин
№46
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
был в запасе
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
7.07.2013
7 июля 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Салют
7.07.2013
7 июля 2013
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Салют
0
был в запасе