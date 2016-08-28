Павел Орлов
№21
Защитник
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Команда
Луки-Энергия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 13:00
Енисей
2 : 1
Тамбов
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 13:00
был в запасе
Енисей
2
Тамбов
1
был в запасе
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Шинник
2 : 1
Тамбов
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
минуты: 46' - 90'
Шинник
2
Тамбов
1
минуты: 46' - 90'
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 18:00
Факел
3 : 0
Тамбов
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 18:00
был в запасе
Факел
3
Тамбов
0
был в запасе
31.07.2016 31 июля 2016 вс 17:00
Тамбов
0 : 0
Кубань
31.07.2016 31 июля 2016 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Тамбов
0
Кубань
0
минуты: 64' - 90'
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
минуты: 90' - 90'
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 90' - 90'
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
был в запасе
Тамбов
3
Сибирь
2
был в запасе
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
был в запасе
Химки
0
Тамбов
0
был в запасе
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
был в запасе
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе