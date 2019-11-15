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Густав Свенссон
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
7 февр. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
Румыния
0 : 2
Швеция
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Румыния
0
Швеция
2
был в запасе
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Швеция
1 : 1
Испания
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
минуты: 83' - 90'
Швеция
1
Испания
1
минуты: 83' - 90'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
Мальта
0 : 4
Швеция
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Мальта
0
Швеция
4
был в запасе
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
Фарерские острова
0 : 4
Швеция
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Фарерские острова
0
Швеция
4
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Испания
3 : 0
Швеция
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Испания
3
Швеция
0
был в запасе
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
Швеция
3 : 0
Мальта
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
был в запасе
Швеция
3
Мальта
0
был в запасе
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
Норвегия
3 : 3
Швеция
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
минуты: 66' - 90'
Норвегия
3
Швеция
3
минуты: 66' - 90'
23.03.2019
23 марта 2019
сб
20:00
Швеция
2 : 1
Румыния
90'
90'
90'
23.03.2019
23 марта 2019
сб
20:00
минуты: 68' - 90'
Швеция
2
Румыния
1
минуты: 68' - 90'