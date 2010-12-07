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Йосси Шивхон
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
7.12.2010
7 дек. 2010
вт
22:45
Лион
2 : 2
Хапоэль
7.12.2010
7 дек. 2010
вт
22:45
был в запасе
Лион
2
Хапоэль
2
был в запасе
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Хапоэль
3 : 0
Бенфика
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 57' - 90'
Хапоэль
3
Бенфика
0
минуты: 57' - 90'
2.11.2010
2 нояб. 2010
вт
22:45
Хапоэль
0 : 0
Шальке-04
2.11.2010
2 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 60' - 90'
Хапоэль
0
Шальке-04
0
минуты: 60' - 90'
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Шальке-04
3 : 1
Хапоэль
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
был в запасе
Шальке-04
3
Хапоэль
1
был в запасе
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Хапоэль
1 : 3
Лион
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 60' - 90'
Хапоэль
1
Лион
3
минуты: 60' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
Бенфика
2 : 0
Хапоэль
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
минуты: 61' - 90'
Бенфика
2
Хапоэль
0
минуты: 61' - 90'