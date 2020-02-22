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Лента
Матч-центр
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Николас Гайтан
№20
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
23 февр. 1988 (32) года
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Лилль
3
Тулуза
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 2
Марсель
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Лилль
1
Марсель
2
был в запасе
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Анжер
0
Лилль
2
был в запасе