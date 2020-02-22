Николас Гайтан
№20
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
23 февр. 1988 (32) года
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Лилль
3
Тулуза
0
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
Лилль
1 : 2
Марсель
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
был в запасе
Лилль
1
Марсель
2
был в запасе
7.02.2020 7 февр. 2020 пт 22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
7.02.2020 7 февр. 2020 пт 22:45
был в запасе
Анжер
0
Лилль
2
был в запасе