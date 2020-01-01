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Лента
Матч-центр
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Насер Шадли
№22
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 авг. 1989 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бельгия
3
2
1
0
0