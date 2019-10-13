Насер Шадли
№22
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 авг. 1989 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 16:00
Казахстан
0 : 2
Бельгия
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Казахстан
0
Бельгия
2
был в запасе
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
Бельгия
9 : 0
Сан-Марино
31'
31'
31'
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
31'
минуты: 1' - 90'
Бельгия
9
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90'
9.09.2019 9 сент. 2019 пн 21:45
Шотландия
0 : 4
Бельгия
9.09.2019 9 сент. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Шотландия
0
Бельгия
4
минуты: 1' - 90'
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
Сан-Марино
0 : 4
Бельгия
63'
63'
63'
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
63'
минуты: 56' - 90'
Сан-Марино
0
Бельгия
4
минуты: 56' - 90'
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
Кипр
0 : 2
Бельгия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
был в запасе
Кипр
0
Бельгия
2
был в запасе
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Бельгия
3 : 1
Россия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
минуты: 84' - 90'
Бельгия
3
Россия
1
минуты: 84' - 90'