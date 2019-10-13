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Насер Шадли
№22
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 авг. 1989 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
16:00
Казахстан
0 : 2
Бельгия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Казахстан
0
Бельгия
2
был в запасе
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Бельгия
9 : 0
Сан-Марино
31'
31'
31'
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
31'
минуты: 1' - 90'
Бельгия
9
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90'
9.09.2019
9 сент. 2019
пн
21:45
Шотландия
0 : 4
Бельгия
9.09.2019
9 сент. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Шотландия
0
Бельгия
4
минуты: 1' - 90'
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
Сан-Марино
0 : 4
Бельгия
63'
63'
63'
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
63'
минуты: 56' - 90'
Сан-Марино
0
Бельгия
4
минуты: 56' - 90'
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Кипр
0 : 2
Бельгия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
был в запасе
Кипр
0
Бельгия
2
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Бельгия
3 : 1
Россия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
минуты: 84' - 90'
Бельгия
3
Россия
1
минуты: 84' - 90'