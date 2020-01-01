Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Клаудемир (Клаудемир де Соуза)
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 марта 1988 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Брага
0
0
0
0
0