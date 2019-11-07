Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Клаудемир (Клаудемир де Соуза)
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 марта 1988 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Брага
3 : 1
Бешикташ
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Брага
3
Бешикташ
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Брага
2 : 2
Слован
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Брага
2
Слован
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Брага
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Брага
1
был в запасе