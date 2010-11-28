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Драган Елич
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Зенит
0 : 0
Крылья Советов
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
был в запасе
Зенит
0
Крылья Советов
0
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Спартак
0 : 0
Крылья Советов
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 56'
Спартак
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 56'
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
19:00
ЦСКА
4 : 3
Крылья Советов
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 86'
ЦСКА
4
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 86'
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
17:45
Крылья Советов
0 : 2
Рубин
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
17:45
минуты: 60' - 90'
Крылья Советов
0
Рубин
2
минуты: 60' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:45
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
2
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:30
Крылья Советов
1 : 1
Сибирь
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 75' - 90'
Крылья Советов
1
Сибирь
1
минуты: 75' - 90'
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
18:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Анжи
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:00
был в запасе
Амкар
2
Крылья Советов
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
минуты: 65' - 90'
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 65' - 90'