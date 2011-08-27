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Абдужахи Исах Элиакву
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
был в запасе
Ростов
1
Анжи
1
был в запасе
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
17:45
Анжи
2 : 0
Томь
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
17:45
был в запасе
Анжи
2
Томь
0
был в запасе
30.07.2011
30 июля 2011
сб
16:45
Рубин
0 : 3
Анжи
30.07.2011
30 июля 2011
сб
16:45
минуты: 90' - 90'
Рубин
0
Анжи
3
минуты: 90' - 90'
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
Анжи
0 : 1
Зенит
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
минуты: 82' - 90'
Анжи
0
Зенит
1
минуты: 82' - 90'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Краснодар
2 : 2
Анжи
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
минуты: 73' - 90'
Краснодар
2
Анжи
2
минуты: 73' - 90'
22.06.2011
22 июня 2011
ср
18:30
Крылья Советов
0 : 3
Анжи
22.06.2011
22 июня 2011
ср
18:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Анжи
3
был в запасе