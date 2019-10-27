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Лента
Матч-центр
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Константин Базелюк
№11
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 апр. 1993 (27) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
86'
86'
86'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
8:00
86'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
17:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-2
55'
77'
55'
77'
55'
77'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
17:00
55'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90'