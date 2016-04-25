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Леонид Родионов
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
18:30
Шинник
1 : 1
Луч
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
18:30
был в запасе
Шинник
1
Луч
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
15:00
Тюмень
2 : 1
Шинник
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
15:00
был в запасе
Тюмень
2
Шинник
1
был в запасе
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:30
Шинник
1 : 1
Енисей
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:30
был в запасе
Шинник
1
Енисей
1
был в запасе
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
Шинник
0 : 1
Оренбург
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
был в запасе
Шинник
0
Оренбург
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Шинник
4 : 0
Зенит-2
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 87' - 90'
Шинник
4
Зенит-2
0
минуты: 87' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
13:00
Сибирь
2 : 1
Шинник
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
2
Шинник
1
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Шинник
2 : 1
Волга
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
был в запасе
Шинник
2
Волга
1
был в запасе
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
Сокол
0 : 1
Шинник
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
был в запасе
Сокол
0
Шинник
1
был в запасе
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:30
Шинник
2 : 1
СКА-Хабаровск
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:30
был в запасе
Шинник
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
9:00
Луч
1 : 1
Шинник
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
9:00
был в запасе
Луч
1
Шинник
1
был в запасе