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Даниэле Корвиа
№9
Нападающий
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
минуты: 57' - 90'
Лечче
0
Наполи
2
минуты: 57' - 90'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 73' - 90'
Лацио
1
Лечче
1
минуты: 73' - 90'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Катания
1 : 2
Лечче
88'
88'
88'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
88'
минуты: 79' - 90'
Катания
1
Лечче
2
минуты: 79' - 90'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:00
Лечче
4 : 2
Рома
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:00
был в запасе
Лечче
4
Рома
2
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 82' - 90'
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Новара
0
Лечче
0
минуты: 79' - 90'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
минуты: 89' - 90'
Лечче
1
Палермо
1
минуты: 89' - 90'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Лечче
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Лечче
2
был в запасе
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
был в запасе
Лечче
4
Сиена
1
был в запасе
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 72' - 90'
Удинезе
2
Лечче
1
минуты: 72' - 90'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 80' - 90'
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Лечче
0
Ювентус
1
минуты: 79' - 90'
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 54' - 90'
Интер
4
Лечче
1
минуты: 54' - 90'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
был в запасе
Парма
3
Лечче
3
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
был в запасе
Лечче
2
Лацио
3
был в запасе
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
90'
90'
90'
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
22:45
90'
минуты: 46' - 90'
Наполи
4
Лечче
2
минуты: 46' - 90'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 73' - 90'
Лечче
0
Катания
1
минуты: 73' - 90'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
Рома
2 : 1
Лечче
90'
90'
90'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
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