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Игнасио Пьятти
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
минуты: 73' - 90'
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 73' - 90'
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
был в запасе
Новара
0
Лечче
0
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Лечче
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Лечче
2
был в запасе
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
был в запасе
Удинезе
2
Лечче
1
был в запасе
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Интер
0
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Лечче
2
Кьево
2
минуты: 76' - 90'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 46' - 90'
Интер
4
Лечче
1
минуты: 46' - 90'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
был в запасе
Парма
3
Лечче
3
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
минуты: 81' - 90'
Лечче
2
Лацио
3
минуты: 81' - 90'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 23' - 90'
Лечче
0
Катания
1
минуты: 23' - 90'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
был в запасе
Рома
2
Лечче
1
был в запасе
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Новара
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Новара
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
Палермо
2 : 0
Лечче
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Палермо
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
Лечче
0 : 2
Кальяри
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Лечче
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 46'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
Сиена
3 : 0
Лечче
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Лечче
1 : 2
Аталанта
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Болонья
0 : 2
Лечче
63'
63'
63'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
Лечче
0 : 2
Удинезе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Лечче
0
Удинезе
2
минуты: 78' - 90'