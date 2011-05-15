Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Густаво Франчин Шиаволин
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Бари
0 : 2
Лечче
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бари
0
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
8.05.2011
8 мая 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Наполи
8.05.2011
8 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
16:00
Кьево
1 : 0
Лечче
1.05.2011
1 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Лечче
0
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Лечче
3 : 3
Кальяри
37'
37'
37'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 25' - 90'
Лечче
3
Кальяри
3
минуты: 25' - 90'
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 0
Удинезе
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Лечче
2
Удинезе
0
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Интер
1 : 0
Лечче
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Интер
1
Лечче
0
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Болонья
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
4.03.2011
4 марта 2011
пт
22:45
Лечче
1 : 2
Рома
4.03.2011
4 марта 2011
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Рома
2
минуты: 1' - 90'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
72'
72'
72'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Катания
3 : 2
Лечче
75'
75'
75'
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Катания
3
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
17:00
Лечче
2 : 4
Палермо
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Палермо
4
был в запасе
2.02.2011
2 февр. 2011
ср
22:45
Парма
0 : 1
Лечче
2.02.2011
2 февр. 2011
ср
22:45
был в запасе
Парма
0
Лечче
1
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Чезена
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Лечче
1
Чезена
1
минуты: 90' - 90'
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Фиорентина
1 : 1
Лечче
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
22:45
Лечче
1 : 1
Милан
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Милан
1
минуты: 1' - 90'
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 2
Лечче
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2011
6 янв. 2011
чт
17:00
Лечче
0 : 1
Бари
6.01.2011
6 янв. 2011
чт
17:00
был в запасе
Лечче
0
Бари
1
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Лечче
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
Лечче
3 : 2
Кьево
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
3
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
17:00
Лечче
1 : 3
Дженоа
76'
76'
76'
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 29' - 90'
Лечче
1
Дженоа
3
минуты: 29' - 90'
Показать все игры