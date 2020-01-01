Эмануэле Джаккерини
№15
Полузащитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 мая 1985 (35) лет
Рост
167
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кьево
22
3
1
8
0
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сассуоло
1
0
0
0
0