Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эмануэле Джаккерини
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 мая 1985 (35) лет
Рост
167
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
21:30
Болонья
3 : 0
Кьево
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
21:30
был в запасе
Болонья
3
Кьево
0
был в запасе
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
87'
87'
87'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Кальяри
3
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
90'
90'
90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:30
Кьево
1 : 2
Милан
60'
60'
60'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Милан
2
минуты: 1' - 90'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:30
Торино
3 : 0
Кьево
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
87'
87'
87'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Рома
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Рома
3
минуты: 1' - 90'
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
31'
31'
31'
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
31'
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
25'
25'
25'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90'
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
76'
51'
76'
51'
76'
51'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
76'
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Кьево
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Интер
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Парма
1 : 1
Кьево
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Парма
1
Кьево
1
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
20:00
Кьево
1 : 1
Лацио
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Кьево
1
Лацио
1
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Сассуоло
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Кьево
28'
28'
28'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры