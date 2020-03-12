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Лента
Матч-центр
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Одион Игало
№19
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
16 июня 1989 (30) лет
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
28'
28'
28'
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
28'
минуты: 1' - 85'
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 85'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе