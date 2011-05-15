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Луиджи Пианджерельи
№44
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Чезена
1 : 0
Брешиа
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Чезена
1
Брешиа
0
был в запасе
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
19:00
Чезена
1 : 2
Интер
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Чезена
1
Интер
2
минуты: 84' - 90'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Болонья
0 : 2
Чезена
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
был в запасе
Болонья
0
Чезена
2
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Чезена
-:-
Бари
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Чезена
-
Бари
-
был в запасе
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
16:00
Чезена
2 : 2
Фиорентина
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Чезена
2
Фиорентина
2
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Чезена
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:00
был в запасе
Лацио
1
Чезена
0
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
22:45
Чезена
2 : 2
Ювентус
12.03.2011
12 марта 2011
сб
22:45
был в запасе
Чезена
2
Ювентус
2
был в запасе
6.03.2011
6 марта 2011
вс
14:30
Сампдория
2 : 3
Чезена
6.03.2011
6 марта 2011
вс
14:30
минуты: 89' - 90'
Сампдория
2
Чезена
3
минуты: 89' - 90'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Чезена
1 : 0
Кьево
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Чезена
1
Кьево
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 3
Удинезе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Чезена
0
Удинезе
3
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
22:45
Милан
2 : 0
Чезена
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
22:45
был в запасе
Милан
2
Чезена
0
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Рома
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Чезена
0
Рома
1
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Чезена
1 : 2
Палермо
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Чезена
1
Палермо
2
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:00
Фиорентина
1 : 0
Чезена
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:00
был в запасе
Фиорентина
1
Чезена
0
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Чезена
1 : 0
Лацио
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 82' - 90'
Чезена
1
Лацио
0
минуты: 82' - 90'
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Чезена
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
3
Чезена
1
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Сампдория
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Чезена
0
Сампдория
1
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Чезена
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Кьево
2
Чезена
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Чезена
1 : 1
Парма
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Чезена
1
Парма
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
Чезена
2 : 0
Милан
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
был в запасе
Чезена
2
Милан
0
был в запасе
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