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Лента
Матч-центр
Моя команда
Марко Пароло
№16
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 янв. 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лацио
8
0
0
5
0