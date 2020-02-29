Эсекьель Скелотто
№21
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 мая 1989 (31) год
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 15:30
Брайтон & Хов
0 : 1
Кристал Пэлас
27'
27'
27'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 15:30
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Уотфорд
35'
35'
35'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
1
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 3
Брайтон & Хов
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Брайтон & Хов
3
был в запасе
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
был в запасе
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Эвертон
1 : 0
Брайтон & Хов
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Эвертон
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 15:30
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 15:30
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2019 16 дек. 2019 пн 22:45
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
16.12.2019 16 дек. 2019 пн 22:45
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Ливерпуль
2 : 1
Брайтон & Хов
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Лестер Сити
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Лестер Сити
2
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Брайтон & Хов
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Норвич Сити
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Норвич Сити
0
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Эвертон
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
минуты: 65' - 90'
Брайтон & Хов
3
Эвертон
2
минуты: 65' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
был в запасе
Челси
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе