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Лента
Матч-центр
Моя команда
Панайотис Коне
№33
Полузащитник
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Команда
Гранада
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
Аустрия
0 : 0
АЕК
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Аустрия
0
АЕК
0
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
АЕК
2 : 2
Риека
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
АЕК
2
Риека
2
был в запасе