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Марко Дзамбелли
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2010/2011
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
был в запасе
Палермо
2
Эмполи
1
был в запасе
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Эмполи
0 : 1
Аталанта
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
0
Аталанта
1
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Кальяри
3 : 2
Эмполи
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
3
Эмполи
2
был в запасе
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
Эмполи
3 : 1
Болонья
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
3
Болонья
1
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 88' - 90'
Эмполи
1
Сассуоло
3
минуты: 88' - 90'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Милан
1
Эмполи
2
минуты: 65' - 90'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Фиорентина
1 : 2
Эмполи
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 81' - 90'
Фиорентина
1
Эмполи
2
минуты: 81' - 90'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:00
Эмполи
1 : 1
Пескара
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Эмполи
1
Пескара
1
был в запасе
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
21:45
Рома
2 : 0
Эмполи
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
21:45
был в запасе
Рома
2
Эмполи
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
Эмполи
2 : 3
Наполи
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
был в запасе
Эмполи
2
Наполи
3
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Кьево
4
Эмполи
0
был в запасе
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
0
Дженоа
2
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Эмполи
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Эмполи
0
был в запасе
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
Эмполи
1 : 2
Лацио
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
был в запасе
Эмполи
1
Лацио
2
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Интер
2
Эмполи
0
был в запасе
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 1
Торино
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
1
Торино
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Эмполи
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
4
Эмполи
1
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:00
Эмполи
2 : 0
Кальяри
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 24'
Эмполи
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 24'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 0
Эмполи
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
3
Эмполи
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
Эмполи
1 : 4
Милан
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
минуты: 68' - 90'
Эмполи
1
Милан
4
минуты: 68' - 90'
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