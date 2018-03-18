Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ледиан Мемушай
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
7 дек. 1986 (33) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Кальяри
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Беневенто
1
Кальяри
2
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:30
Фиорентина
1 : 0
Беневенто
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:30
был в запасе
Фиорентина
1
Беневенто
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:45
Интер
2 : 0
Беневенто
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:45
был в запасе
Интер
2
Беневенто
0
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Беневенто
3
Кротоне
2
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
22:45
Рома
5 : 2
Беневенто
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Рома
5
Беневенто
2
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
22:45
Беневенто
0 : 2
Наполи
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Беневенто
0
Наполи
2
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Торино
3 : 0
Беневенто
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Беневенто
57'
57'
57'
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
17:00
Беневенто
3 : 2
Сампдория
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
3
Сампдория
2
минуты: 1' - 90'
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Беневенто
1 : 0
Кьево
90'
90'
90'
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Дженоа
1 : 0
Беневенто
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Беневенто
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
Беневенто
1 : 2
СПАЛ
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Беневенто
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Беневенто
2
Милан
2
минуты: 1' - 90'
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
22:45
Аталанта
1 : 0
Беневенто
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
22:45
был в запасе
Аталанта
1
Беневенто
0
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Сассуоло
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Беневенто
1
Сассуоло
2
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
17:00
Ювентус
2 : 1
Беневенто
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
2
Беневенто
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:30
Беневенто
1 : 5
Лацио
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Беневенто
1
Лацио
5
минуты: 1' - 90'
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Кальяри
2 : 1
Беневенто
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Беневенто
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
Беневенто
0 : 3
Фиорентина
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90'
Показать все игры