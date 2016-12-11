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Архимеде Морлео
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Эмполи
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Эмполи
0
был в запасе
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
23:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
23:00
был в запасе
Удинезе
1
Болонья
0
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
19:30
Болонья
2 : 0
Сампдория
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
19:30
минуты: 66' - 90'
Болонья
2
Сампдория
0
минуты: 66' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:45
Наполи
3 : 1
Болонья
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:45
был в запасе
Наполи
3
Болонья
1
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
13:30
Болонья
2 : 1
Кальяри
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
13:30
был в запасе
Болонья
2
Кальяри
1
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Торино
5 : 1
Болонья
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Торино
5
Болонья
1
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Болонья
1 : 0
Кротоне
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Болонья
1
Кротоне
0
был в запасе