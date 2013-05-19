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Филиппо Ломбарди
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
19.05.2013
19 мая 2013
вс
16:00
Болонья
0 : 0
Дженоа
19.05.2013
19 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Болонья
0
Дженоа
0
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
19:00
Парма
0 : 2
Болонья
12.05.2013
12 мая 2013
вс
19:00
был в запасе
Парма
0
Болонья
2
был в запасе
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
Болонья
0 : 3
Наполи
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Болонья
0
Наполи
3
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Болонья
1 : 1
Сампдория
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Сампдория
1
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
13:30
Палермо
1 : 1
Болонья
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
13:30
был в запасе
Палермо
1
Болонья
1
был в запасе
6.04.2013
6 апр. 2013
сб
21:45
Болонья
2 : 2
Торино
6.04.2013
6 апр. 2013
сб
21:45
был в запасе
Болонья
2
Торино
2
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Удинезе
0 : 0
Болонья
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Болонья
0
был в запасе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:45
был в запасе
Болонья
0
Ювентус
2
был в запасе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Кальяри
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Кальяри
0
был в запасе
26.02.2013
26 февр. 2013
вт
22:00
Болонья
2 : 1
Фиорентина
26.02.2013
26 февр. 2013
вт
22:00
был в запасе
Болонья
2
Фиорентина
1
был в запасе
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Аталанта
1
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Болонья
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
1
Болонья
0
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Палермо
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Палермо
0
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Торино
1 : 0
Болонья
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Болонья
0
был в запасе
4.11.2012
4 нояб. 2012
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
4.11.2012
4 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Удинезе
1
был в запасе
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Болонья
1
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:00
Болонья
1 : 3
Интер
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
3
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
13:30
Кальяри
1 : 0
Болонья
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
13:30
был в запасе
Кальяри
1
Болонья
0
был в запасе
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Болонья
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Фиорентина
1
Болонья
0
был в запасе
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
21:45
Сиена
1 : 0
Болонья
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
21:45
был в запасе
Сиена
1
Болонья
0
был в запасе
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