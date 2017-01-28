Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Милан Джурич
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Бернли
2 : 0
Бристоль Сити
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 61'
Бернли
2
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 61'
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
22:45
Флитвуд
0 : 1
Бристоль Сити
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 82'
Флитвуд
0
Бристоль Сити
1
минуты: 1' - 82'