Милан Джурич
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Бернли
2 : 0
Бристоль Сити
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 61'
Бернли
2
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 61'
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
Флитвуд
0 : 1
Бристоль Сити
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 82'
Флитвуд
0
Бристоль Сити
1
минуты: 1' - 82'