Данилу Перейра
№22
Полузащитник
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Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
9 сент. 1991 (28) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Порту
0
0
0
0
0