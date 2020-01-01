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Лента
Матч-центр
Моя команда
Данилу Перейра
№22
Полузащитник
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Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
9 сент. 1991 (28) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2015/2016
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Порту
0
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0
0