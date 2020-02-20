Данилу Перейра
№22
Полузащитник
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Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
9 сент. 1991 (28) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Байер
2
Порту
1
был в запасе