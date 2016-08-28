Николо Черубин
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Торино
5 : 1
Болонья
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Торино
5
Болонья
1
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Болонья
1 : 0
Кротоне
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Болонья
1
Кротоне
0
был в запасе