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Дарио Бьяси
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Кальяри
0 : 1
Наполи
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
1
был в запасе
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Кальяри
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Кальяри
1
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
Кальяри
2 : 0
Болонья
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
2
Болонья
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Лацио
2 : 1
Кальяри
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Лацио
2
Кальяри
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
13:30
Кальяри
0 : 1
Интер
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
13:30
был в запасе
Кальяри
0
Интер
1
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Кальяри
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Кьево
0
Кальяри
0
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Палермо
0 : 0
Кальяри
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
был в запасе
Палермо
0
Кальяри
0
был в запасе