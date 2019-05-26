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Африйе Аква
№18
Полузащитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Гана
Дата рождения
5 янв. 1992 (28) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Интер
2 : 1
Эмполи
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
27'
27'
27'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
27'
минуты: 1' - 90'
Эмполи
4
Торино
1
минуты: 1' - 90'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Эмполи
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
1
Эмполи
2
был в запасе
5.05.2019
5 мая 2019
вс
13:30
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
5.05.2019
5 мая 2019
вс
13:30
был в запасе
Эмполи
1
Фиорентина
0
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:00
Болонья
3 : 1
Эмполи
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Болонья
3
Эмполи
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Эмполи
2 : 4
СПАЛ
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Эмполи
2
СПАЛ
4
был в запасе
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
21:30
Аталанта
0 : 0
Эмполи
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
21:30
был в запасе
Аталанта
0
Эмполи
0
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:00
Ювентус
1 : 0
Эмполи
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Ювентус
1
Эмполи
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
90'
90'
90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
Рома
2 : 1
Эмполи
37'
37'
37'
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90'
2.03.2019
2 марта 2019
сб
17:00
Эмполи
3 : 3
Парма
2.03.2019
2 марта 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
3
Парма
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Эмполи
3 : 0
Сассуоло
37'
37'
37'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
37'
минуты: 1' - 78'
Эмполи
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 78'
7.02.2019
7 февр. 2019
чт
22:30
Лацио
1 : 0
Эмполи
90'
90'
90'
7.02.2019
7 февр. 2019
чт
22:30
минуты: 69' - 90'
Лацио
1
Эмполи
0
минуты: 69' - 90'
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Кьево
2
был в запасе
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Эмполи
1
Дженоа
3
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Эмполи
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Эмполи
2
минуты: 1' - 90'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
0
Интер
1
минуты: 1' - 90'
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
Торино
3
Эмполи
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
2 : 4
Сампдория
33'
33'
33'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Сампдория
4
минуты: 1' - 90'
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